Salihlili kadınlar Ticaret Bakanlığından hibe makine desteği aldı

S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığının Koop-Des Projesi kapsamında 2021 yılının ilk makine hibe desteğini aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından kadın kooperatiflerine yönelik "Koop-Des Projesi" kapsamında S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine hidrolik baskı makinesi hibe edildi. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın katıldığı törenle, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel tarafından Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ve kooperatif üyelerine teslim edilen hidrolik baskı makinesi, deri, kumaş, kağıt, mukavva ve keçe işlemede kullanılacak.

Salihli Belediyesi'nin yer tahsis ederek kooperatifin kurulmasına büyük katkı sağladığını belirten Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu, üreten kadınlara sağladıkları desteklerden dolayı Ticaret Bakanlığı ile Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Filiz Makineye kooperatif üyeleri adına teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığının 2021 yılı ilk makine hibe desteğini S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verdiklerini belirten Manisa Ticaret İl Müdürü Özel, Salihli'de kooperatif çatısı altında birleşen üreten kadınların kısa zamanda başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek kadın kooperatiflerine sağladıkları desteklerin süreceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kadın kooperatiflerinin desteklendiğini dile getiren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise, Salihli Kadın Kooperatifine yaş sebze ve meyve kurutmak için hazırladıkları proje kapsamında makine desteği vereceklerini açıkladı. Toplam maliyetin 1,5 milyon lira olduğunu söyleyen Öztürk, üreten kadınlara işlerinde başarılar diledi.

"Üreten kadınlarımıza destek oluyoruz"

Salihli Belediyesi'nin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında üreten kadınları buluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemizin ortaklığında kurduğumuz S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığımızın Koop-Des Projesi kapsamında 2021 yılının ilk makine hibe desteğini aldı. Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam ile Kadın Kooperatifimizi ziyaret ederek hibe desteği kapsamında deri, kumaş, kağıt, mukavva ve keçe işlemede kullanılan hidrolik baskı makinesini Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ve kooperatif üyelerimiz ile birlikte inceledik. Her alanda başarılı olan üretken kadınlarımızı buluşturduğumuz S. S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verdikleri desteklerden dolayı Sayın Bakanlarımıza, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Manisa Ticaret İl Müdürümüz Muharrem Özel ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürümüz Metin Öztürk'e teşekkür ediyorum. Üreten kadınlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ile kooperatif üyelerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da, Belediye ortaklığında kurulan kadın kooperatifinin yaptığı çalışmalarla kısa zamanda başarılı işler ortaya koyduğunu söyledi. Salihli'nin verimli topraklarında yetişen ürünlerin kadın kooperatifi sayesinde tüm Türkiye'ye gönderildiğini ifade eden Kaymakam Sağlam, “Bu anlamda hem bölgemizi hem de burada yetişen ürünleri tanıtarak Salihli ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Kooperatife destek veren Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyor, kooperatif üyelerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.