Salihlili kadınlardan ‘Çevre duyarlılığı' temalı kermes

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bu yılki kermeslerinin konusunu “Temiz çevre, temiz toplum, temiz Salihli” olarak belirledi. Kadınlar, plastik poşetlere alternatif olarak çiçek motifleriyle süsledikleri fileleri satışa sundu.

Salihli TSO Kadınlar Birliği üyelerinin renk renk motiflerle süslü alışveriş fileleri, çevre duyarlılığının sembolü oldu. Kadınlar Birliği'nin düzenlediği kermeste satışa sunulan pamuk ipliğinden örülmüş çevreci fileler, Belediye Caddesi üzerinde bulunan mekanda düzenlenen bir kermesle Salihli halkına sunuldu.

Geleneksel kermeslerinin bu yılki konusunu “Temiz toplum, temiz çevre, temiz Salihli” olarak belirleyen Salihli TSO Kadınlar Birliği'nin etkinliğine Salihli halkının yanı sıra iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve protokol de yoğun ilgi gösterdi.

Kadınlar Birliği'nin büyük bir özveri ve yoğun bir hazırlık sürecinden sonra çevreye duyarlılık konulu kermesi gerçekleştirdiğini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral nezdinde tüm birlik üyelerine emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yüksel, Kadınlar Birliği'nin düzenlemiş oldukları etkinliklerden elde ettikleri gelirler ve bağışlarla 15 üniversiteli kız öğrenciye burs verdiklerini, Salihli TSO'dan verilen burs ile birlikte yardım edilen öğrenci sayısının 86'ya ulaştığını kaydetti.

Kermese, Salihli Kaymakam Vekili, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Kermeste ayrıca ev yapımı sıcak çorba dağıtımı da gerçekleştirildi.