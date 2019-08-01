İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihlili karateciler 14 madalya kazandı

Salihli Belediyespor Karate Takımı, Manisa İl şampiyonasında 14 altın madalya kazanarak turnuvada göz doldurdu.


Antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda düzenlenen İl şampiyonasına katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, kumite ve kata kategorilerinde toplam 31 madalya ile rakiplerine gözdağı verdi. Salihli Belediyespor'lu Karateciler, kumitede 9 altın, 7 gümüş, 4 bronz, katada ise 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 31 madalya kazandı.


Antrenör Çatal, “Manisa şampiyonasında Salihli Belediyespor'umuzu başarıyla temsil eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum” dedi.


Salihli Belediyespor Karate Takımını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.