Salihlili karateciler Denizli'de fırtına gibi esti

Salihli Belediyespor Karate Takımı, Denizli'de düzenlenen turnuvada topladığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

Denizli'de düzenlenen İller Arası Aybars Kılıçhan Karate Ligi 2. Etabına katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, toplamda 19 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. 25 kulübün katıldığı turnuvada antrenör Çilem Gençtürk yönetiminde mücadele eden Belediyespor Karate Takımı, Kata ve Kumite'de şu dereceleri aldı: Alime Nur Onur, Ezelnaz Üzülmez, Şeymatuğ Otlu, Sudenaz Durgun, Esma Hilal Tercan ve Fadime Su Karabıyık 1'incilik madalyası, Zeynep Metin ve Yunus Sapmaz 2'ncilik madalyası, Döne Yılmaz, Başak Tepe, Sinem Akar, Beyza Tepe, Helim Yılmaz, Kağan Bekir Öz ve Şadi Yavuz 3'üncülük madalyası kazandı. Kerimabdullah Karaman ve İrem Yılmaz ise 5'incilik madalyası kazandı. Gençtürk, Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımının 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 3. Etap ile final etabına hazırlandığını hedeflerinin ise birincilik kupasını almak olduğunu söyledi.

Salihli Belediyespor'u başarıyla temsil eden genç karateciler ile antrenör Çilem Gençtürk'ü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm sporculara başarılar diledi.