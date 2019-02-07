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Salihlili karateciler turnuvaya damga vurdu

Salihli Belediyesporlu karateciler, İstanbul’da düzenlenen turnuvada önemli dereceler elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Salihli Belediyesporlu karateciler, İstanbul'da düzenlenen turnuvada önemli dereceler elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen İstanbul Karate 34 Süper Ligi Merhum Ferhat Özsert 3. Etabında Salihli'yi temsil eden karateci Döne Yılmaz Kata Kategorisinde ikinci, Kumite'de üçüncü, Başak Tepe Kata'da üçüncü, Sudenaz Durgun Kumite'de üçüncü, Şeymatuğ Otlu Kumite'de üçüncü, Esma Hilal Tercan Kumite'de üçüncü, Esin Yılmaz Kumite'de beşinci oldu.


Salihli Belediyespor'u başarıyla temsil eden karateciler ile antrenör Çilem Gençtürk'ü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm sporculara başarılar diledi.

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