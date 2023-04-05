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Salihlili milli judocu Kerimenur İşbecer, Avrupa yolunda

Salihli Belediyespor’un milli judocusu Kerimenur İşbecer, Çekya’daki turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.

Salihli Belediyespor'un milli judocusu Kerimenur İşbecer, Çekya'daki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.


Trabzon'da yapılan Ümitler Milli Takım kampına katılan Salihlili milli judocu Kerimenur İşbecer, Çekya'nın Teplice kentinde yapılacak olan Avrupa Kupası için yola çıktı. Türkiye adına mücadele edecek olan ve 9-10 Nisan'da tatamiye çıkacak olan İşbecer, Çekya'daki Avrupa Kupası'nda, hem kulübünü, hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Kerimenur İşbecer, Avrupa Kupası'ndan madalya ile dönme sözü verdi.


Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz da, Kerimenur İşbecer'e, Avrupa Kupası'nda başarılar diledi.

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