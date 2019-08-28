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Salihlili minik karateciden uluslararası başarı

Rize’de düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında ay-yıldızlı forma ile mücadele eden Salihli Belediyesporlu minik karateci Alime Nur Onur, bronz madalyanın sahibi oldu.

Rize'de düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında ay-yıldızlı forma ile mücadele eden Salihli Belediyesporlu minik karateci Alime Nur Onur, bronz madalyanın sahibi oldu.


Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası 12 ülkeden bin 380 sporcunun katılımı ile Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada ay-yıldızlı forma ile Türkiye ve Salihli Belediyespor'u temsil eden 2012 doğumlu Alime Nur Onur, kendi yaş grubundaki en yüksek unvan maçını kazanarak turnuvada üçüncülük elde edip, bronz madalyanın sahibi oldu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında bronz madalya kazanan Alime Nur Onur'u tebrik ederek, milli sporcuya başarılar diledi.

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