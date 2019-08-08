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Salihlili minik karateciye milli davet

Salihli Belediyespor Karate Takımının başarılı karatecisi minik Alimenur Onur, Milli Takım’a davet edildi.

Salihli Belediyespor Karate Takımının başarılı karatecisi minik Alimenur Onur, Milli Takım'a davet edildi.


Salihli Belediyespor Karate Takımının 7 yaşındaki karate sporcusu Alimenur Onur, 23-25 Ağustos tarihlerinde Rize'de yapılacak olan çocuklar kategorisinde en önemli unvan müsabakalarından biri olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası'na davet edildi. 2012 doğumlu Alimenur Onur Milli Takım kadrosunda Ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.


Milli takıma seçildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Alimenur Onur, “Ay-yıldızlı forma ile ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Milli Takıma davet edilen Salihli Belediyespor Karate Takımı sporcusu Alimenur Onur'u tebrik ederek başarılar diledi.

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