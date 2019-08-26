Salihlili muhtarlar taleplerini Vali Deniz'e iletti

Salihli'nin Yeşilkavak, Köseali, Beylikli, Yağmurlar ve Kordon mahalleleri muhtarları Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek talep ve isteklerini iletti. Kemerdamları Mahallesi Muhtarı ve azaları ise Vali Deniz'e dolu zararı sonrası mahallelerini ziyaret eden Vali Deniz'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Salihli'nin Yeşilkavak Mahallesi Muhtarı Yılmaz Özsoy, Beylikli Mahallesi Muhtarı Akşit Gencer, Yağmurlar Mahallesi Muhtarı Turan Can, Köseali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Deniz ve Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi gerçekleştirdikleri ziyarette görev yaptıkları mahallelerle ilgili bilgi vererek, talep ve isteklerini de Vali Deniz'e iletti.

Geçtiğimiz günlerde dolu yağışından etkilenen Kemerdamları Mahallesinde çiftçiler ile bir araya gelen ve doludan etkilenen ekim alanlarında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz'e bir ziyaret de Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve azalardan geldi. Muhtar Ayyıldız ve azalar Vali Deniz'e, dolu zararı sonrası kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Muhtarların görevlerinin önemine değinen Vali Deniz, “Muhtarlarımız, mahalle ve köylerde devletin temsilcisidir. Devletimizin imkanlarını elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza hizmete dönüştürmek için hep birlikte, gece gündüz demeden çalışmalıyız.” dedi.