Salihlili öğrenci not verdi, bisikleti kazandı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dikkat sizden notlar bizden' projesine katılan Manisa'nın Salihli ilçesindeki 6. sınıf öğrenci Fatma Beyza Ateş, bisiklet ile ödüllendirildi. Ateş'e ödülü Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen tarafından verildi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işareti ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturması, çocukların ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Dikkat sizden, notlar bizden" projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İnternet üzerinden düzenlenen yarışmada "Sürücü seyahat karnesini" doldurarak sosyal medya üzerinden katılan ve en çok beğeni alarak ilk 100'e giren Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Fatma Beyza Ateş, hem katılım belgesi, hem de bisiklet ile ödüllendirildi.

Ateş'e katılım belgesi ve bisikletini ise İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir ile öğrencilerin katıldığı törende konuşan İlçe Jandarma Komutanı Alşen, projenin, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin kurallara uymaları, trafik işaretlerine riayet etmeleri konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, çocuklara da trafik bilinci yerleştirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Alşen, bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Jandarma ekipleri tören sonrası okul öğrencilerine çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.