Salihlili öğrenciler Polonya'yı gezdi

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrenciler, Erasmus + Joyful School projesi Students on Stage-Theatre projesi çerçevesinde, Polonya'da düzenlenen faaliyetleri başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirdi.

Polonya'nın Gdansk şehrinde gerçekleştirilen proje faaliyetlerine Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu'ndan 2 öğretmen ve 6 öğrenci katıldı. Etkinlikler çerçevesinde Polonya ve diğer ortak ülkelerin eğitim sistemleri, yemek kültürleri, halk oyunları hakkında tanıtımlar yapıldı. Katılımcı öğrenciler yöresel kıyafetlerle halkoyunu sergilerken, kültür turları çerçevesinde Salihlili öğrenciler Szymbark, Türk evi, Malbork kalesi ve Sopot'u gezdi. Öğrenciler proje faaliyeti süresince dijital becerileri arttırmaya yönelik faaliyetlerin yanında Polonya kültürüne ait değerleri yakından tanıma olanağı yakaladı.