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Salihlili öğrencilerden büyük başarı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yapılan 3.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan 3. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkralarını Canlandırma Yarışmasına Salihli ve Manisa'yı temsilen katılan Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlkokulu öğrencileri Ege Bölge 1'incisi ve 8 bölge içinde Türkiye 4'üncüsü oldu.


Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlkokulu Müdürü Sedat Günay, “Konya Akşehir Belediyesi tarafından ilkokullar arasında 3.sü düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkralarını Canlandırma Yarışmasına katılan Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlkokulumuz ilçe ve il birinciliğinin ardından katıldığı Ege Bölgesi okulları arasında Ege Bölge birincisi olmuştur. Ardından bölge birincileri arasında yapılan Türkiye finallerinde, Türkiye 4'üncüsü olarak Seyyid Mahmut Hayrani özel ödülünü almıştır. Öğrencilerimizin bu başarısında emeği geçen Fikret Uslu, Zinet Yalçın Uslu ve Ziya Açıkgöz'e okulumuzu tüm Türkiye'ye duyurdukları için çok teşekkür ederim. Bu başarıda büyük emeği olan okul personelimize, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ederim. Bundan sonra da okulumuz başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.” dedi.

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