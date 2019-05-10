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Salihlili öğrencilere çevre eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Salihli Cumhuriyet İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerine ‘Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi’ eğitimi gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Salihli Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerine ‘Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi' eğitimi gerçekleştirdi.


Gerçekleştirdiği eğitimlerle öğrencilerin topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de öğrencilere ‘Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi' eğitimi verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde Salihli Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerine çevre bilinci aşılandı. Eğitimlerde çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen Çevreci Rozeti ile Çevre Bilinci konulu kitaplar armağan edildi.

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