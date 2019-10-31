Salihlili öğretmenler namağlup Manisa şampiyonu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda Salihlili öğretmenler voleybolda namağlup Manisa şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İle Spor Federasyonlarının iş birliğinde hazırlanan Türkiye Öğretmenler Kupası voleybol turnuvasına katılan Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mücadele ettiği A Grubu'nda Kula, Selendi Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü yenerek grubu birinci bitirip, adını finale yazdırdı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu Çok Amaçlı Salon'da oynadığı final maçında Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü 3-0'lık sonuçla geçen Salihli İlçe Milli Eğitim filede Manisa şampiyonu oldu. Salihlili öğretmenler şampiyonluk kupasını Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel'in elinden aldı. İl şampiyonu olan Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 4-12 Kasım'da Afyon'da gerçekleştirilecek olan bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Afyon'da bölge şampiyonu olup, adını Türkiye şampiyonasına yazdırmayı hedeflediklerini söyledi.