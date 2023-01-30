Salihlili üreticilerin sulama sahaları genişliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sulama kooperatiflerine verilen boru desteği kapsamında Salihli ilçesi Yenipazar Mahallesi Sulama Kooperatifi aldığı boruları sahasını genişletmek üzere döşemeye başladı. Sulama borusu döşeme çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, kooperatif üyelerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Büyükşehir'in desteğiyle kooperatiflerine boru desteği sağlandığını belirten Yenipazar Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Ömür Özkan, "Döşenen borular ile toplam 143 kişiye daha sulama suyu sağlanacak. Kooperatifimizin sulama sahasını Büyükşehir Belediyemizden aldığımız bu destek ile daha da genişlettik. Büyükşehirimiz daha doğrusu Büyük Başkanımız Cengiz Ergün olmasaydı üyelerimize bu desteği sağlayamayacaktık. Cengiz Ergün başkanıma çiftçiye, üreticiye verdiği destekler için çok minnettarız. Ayrıca Kırsal Hizmetler Daire Başkanım Yılmaz Bey'e ve ekiplerine de teşekkür ederim" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı mühendisleri de, sulama borusu döşeme çalışmalarında hat güzergahları ve ölçüm belirlenmesi gibi konularda teknik destek sağladı.