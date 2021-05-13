Salihlili yazardan çocuklara bayram hediyesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde eski eğitimci ve aynı zamanda çocuk kitapları yazarı İsmail Kocamaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz kitap dağıttı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde eski eğitimci olan ve aynı zamanda da çocuk kitapları yazarı İsmail Kocamaz, Ramazan Bayramında çocukları unutmadı. Sevilen çocuk kitaplarını imzalayarak ücretsiz dağıtan Kocamaz, salgın sürecini evlerinde geçiren çocukların vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmelerini sağladı. Salgın sürecinde çocukların en büyük ihtiyacının kitap okumak olduğunu söyleyen Kocamaz, “Salgın döneminde çocukların en çok ihtiyaç duyduğu etkinlik kitap okumak. Kaliteli ve çocuklara zararlı, duygusal ve bilgi anlamında etkisi olmayan konularda olan kitaplarımdan yararlanmaları beni mutlu etti. Geçen yıl da aynı etkinliği yaptım. Artık geleneksel olarak düzenliyorum. Çok huzurluyum” dedi.