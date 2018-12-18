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Salihlili yüzücüler 9 madalya kazandı

Uşak’ta yapılan Uşak Yüzme Teşvik Turnuvasına katılan Salihli Belediyesporlu yüzücüler elde ettikleri 9 madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Uşak'ta yapılan Uşak Yüzme Teşvik Turnuvasına katılan Salihli Belediyesporlu yüzücüler elde ettikleri 9 madalya ile turnuvaya damga vurdu.


Müsabakaya katılan sporcular arasında mücadele eden Salihli Belediyespor Yüzme Takımı, çeşitli branşlarda elde ettiği derecelerle turnuvada göz doldurdu.Salihli Belediyespor Yüzme Takımından 12 sporcu mücadele ettiği branşlarda 1 adet altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.


Başarılarından dolayı sporcular ile Antrenörler Cengizhan Sezen ve Nur Aydın'ı tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm sporculara spor ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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