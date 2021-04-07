Salihli'nin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Salihli Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yapılan ve Salihli Belediyesi'nin 2020 yılının faaliyet raporunun kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Kayda “Salihli'mizi şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz” dedi. Salihli Belediye Başkanlığı görevinde 7 yılı yeni dönemde ise ikinci yılı hayırlısıyla tamamladığını belirten Başkan Kayda, “Şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyerek sevdiğim güzel şehrimize vizyon kazandırmak için çalışıyoruz. Salihli'mize hizmet yolunda bana destek olan tüm hemşehrilerime, ekibimde bulunan mesai arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım meclis üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diler, mübarek Ramazan ayını şimdiden tebrik ederim” dedi. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle andığını ifade eden Başkan Kayda, “Milliyetçi Hareket Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi, vefatının 24. yıl dönümünde MHP Salihli İlçe Teşkilatımız ve Ülkü Ocaklarımızın düzenlediği programla rahmet, minnet ve özlemle andık. Bütün dünya Türklüğünün Başbuğu olmuş merhum Alparslan Türkeş, asla unutulmayacak ve gönüllerimizde yaşayacaktır” dedi.

“Salihli'ye vizyon kazandırdık”

Salihli Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi öncesinde Meclis 1. Başkanvekili Mehmet Uyğun, Nisan ayı toplantısına başkanlık etti. 2020 yılı Faaliyet Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Kayda, hizmette geçen 7 yılda Salihli'ye büyük yatırımlar ve projeler kazandırdıklarını söyledi. Salihli'yi çok sevdiğini belirten Başkan Kayda, “Şehrimize fakülte kazandırdık. Üniversite neden olmasın, bu şehrin vizyonu eksikti biz yaptıklarımızla güzel şehrimize vizyon kazandırdık. 22 bin 500 konutun önüne doğalgaz hattı çektik. Daha önce de bunlar yapılabilirdi ama yapılmadı. 903 personelimle 1304 kilometrekarelik alana ve 102 mahallemize hizmet ediyorum. Pandemi döneminde tüm birimlerimizle halkımızın sağlığını korumak amacıyla gece gündüz demeden ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Salgın mücadelesinde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. OSB'deki çalışmalarımız sonucunda 2. Etapta yeni fabrikalar yükselmeye başladı. 1. Etapta 4 bin 2. Etapta 6 bin insanımıza iş kapısı açtık. 3. Etap çalışmalarına şimdiden başladık. Yeni dönemde, Kurtuluş Pazaryeri, Gümüşçayı Köprüsü ve Kent Meydanı düzenleme çalışmalarına start verdik. Bu projeleri Salihli Belediyesi olarak biz yapacağız. Cumhur İttifakı olarak Ramiz Turan Stadının ve demiryolu tren hattının şehir dışına taşınması projelerini hayata geçireceğiz. İstasyon-Gar bölgesini de sosyal donatı alanlarıyla baştan aşağı yenileyeceğiz” diye konuştu. Başkan Kayda'nın konuşmasının ardından Salihli Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun oylanmasına geçildi. Faaliyet raporuna MHP, AK Parti ve bağımsız meclis üyesi kabul oy kullanırken, CHP ve İYİ Parti çekimser oy kullandı. Rapor oy çokluğu ile kabul etti.

Komisyon üyeleri seçildi

Nisan ayı toplantısında komisyon ve Encümen üyeleri seçimi yapıldı. Parti grup sözcüleri MHP'den İsa Yıldırım, AK Parti'den Mehmet Uyğun, CHP'den Yavuz Özdem ve İYİ Parti'den Ulvi Murat Tunca'nın dilek ve temennilerini dile getirdiği toplantıda, meclis 1.Başkan Vekilliğine AK Parti'den Mehmet Uyğun, 2.Başkan Vekilliğine ise MHP'den Basri Ersoy seçildi. Meclis başkanlık divanı asil üyeliklerine MHP'den Yunus Candan ve AK Parti'den Fethi Söğüt, yedek üyeliklere ise MHP'den Esra Gündoğdu ve AK Parti'den Fatma Ünlü, Belediye Encümenine MHP'den İrfan Demir ve Reşide Sağlam, AK Parti'den Mehmet Uyğun seçildi. Plan Bütçe Komisyonuna, MHP'den Esra Gündoğdu ve Yunus Candan, AK Parti'den Pınar Kaplan, CHP'den Yavuz Özdem ve Zeynel Abidin Alpaslan, İmar Komisyonuna, MHP'den Yücel Kaşıkçı ve Ahmet Yılmaz, AK Parti'den Adnan Karataş, CHP'den Koray Kaplan ve Tamer Aluş, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna MHP'den İsa Yıldırım ve İsa Uysal, AK Parti'den Fethi Söğüt, CHP'den Tayyar Ünsal ve Ozan Taşdelen, Eğitim Kültür Sosyal İşler Gençlik ve Spor Komisyonuna MHP'den Yunus Candan ve Hüseyin Yılmaz, AK Parti'den Fethi Söğüt, CHP'den Ahmet Kavak ve Denizhan Yıldız, Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonuna MHP'den Çağlan Ertuğrul ve Reşide Sağlam, AK Parti'den Fatma Ünlü, CHP'den Hasan Yalabık ve Abdül Baki Kalkan, Tarım Hayvancılık Komisyonuna ise MHP'den Basri Ersoy ve İrfan Demir, AK Parti'den Pınar Kaplan, CHP'den Abdül Baki Kalkan ve İYİ Parti'den Serdar Özkahraman seçildi. Meclis başkan vekilliği, meclis başkanlık divanı ve belediye encümen üyeleri gizli oylama ile seçilirken, diğer komisyon üyeleri ise açık oylama ile belirlendi.