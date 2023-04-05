Salihli'nin 2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Manisa'nın Salihli Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısında 2022 yılı faaliyet raporu oylamaya sunularak kabul edildi.

Salihli Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan ve Salihli Belediyesinin 2022 yılının faaliyet raporunun kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Kayda, “Salihli'mizi şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz” dedi.

Salihli'de 9 yılda hayata geçirilen projeleri tek tek meclis üyelerine anlatan Başkan Kayda, “Salihli'mize hizmet yolunda bana destek olan tüm hemşehrilerime, ekibimde bulunan mesai arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım meclis üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi öncesinde Meclis 1. Başkanvekili Mehmet Uyğun, Nisan ayı toplantısına başkanlık etti. Başkan Kayda, 2022 yılı Faaliyet Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Salihli Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporuna MHP, AK Parti ve İYİ Parti kabul oyu kullanırken, CHP ise ret oyu kullandı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni belediye meclis üyesi göreve başladı

Salihli Belediyesinin MHP'li meclis üyesi Yunus Candan, MHP'den Manisa milletvekili aday adayı olmak için geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Candan'ın istifası ile boşalan meclis üyeliği görevine ilgili yasalar uyarınca Cumhur İttifakı'nın yedek listesindeki sıralamaya göre Mimar Ferit Sönmez geldi. Nisan ayı toplantısında ilk kez mecliste yer alan Sönmez, meclise kendisini tanıttı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni meclis üyesi Ferit Sönmez'e görevinde başarılar diledi.

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Gizli oylama ile yapılan encümen üyeliklerine MHP'den Ufuk Erdöl ve İsa Yıldırım, AK Parti'den Mehmet Uyğun seçildi. Açık oylama ile Plan Bütçe Komisyonuna, MHP'den İsa Yıldırım, İrfan Demir, AK Parti'den Pınar Kaplan, CHP'den Zeynel Abidin Alpaslan, Abdül Kadir Özden, İmar Komisyonuna MHP'den Yücel Kaşıkçı, Ahmet Yılmaz, AK Parti'den Ferit Sönmez, CHP'den Koray Kaplan, Tamer Aluş, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna MHP'den İsa Uysal, Ufuk Erdöl, AK Parti'den Mehmet Uyğun, CHP'den Ozan Taşdelen, Tayyar Ünsal, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna MHP'den Hüseyin Yılmaz, Esra Gündoğdu, AK Parti'den Fethi Söğüt, CHP'den Ahmet Kavak ve Denizhan Yıldız, Engelliler ve Kadın Sorunları komisyonuna MHP'den Çağlan Ertuğrul, Reşide Sağlam, AK Parti'den Fatma Ünlü, CHP'den Abdulkadir Kalkan, Hasan Yalabık, Tarım Hayvancılık Komisyonuna ise MHP'den Basri Ersoy, İsa Yıldırım, AK Parti'den Pınar Kaplan, CHP'den Abdül Baki Kalkan ve İYİ Parti'den Serdar Özkahraman seçildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 1 yıl görev yapacak olan encümen ve komisyon üyelerine başarılar diledi.

Gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı

Nisan ayı toplantısında belediyede çalışıp da emekliye ayrılan sürekli işçi ve Belediye şirket işçilerinin kıdem tazminatlarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den kullanılacak kredi için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verilmesi talebi, Kurttutan Mahallesi 149 ada 31 nolu parsel üzerine Güneş Enerji Santrali Tesisi yapılması amacıyla söz konusu alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Manisa Büyükşehir Belediyesince, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili komisyon raporu, Salihli Merkeze ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan notlarına ait komisyon raporu, Karaoğlanlı Mahallesi 1151 Parsele Çocuk Evleri Sitesi Kurulması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması talebi, Yörük Mahallesi 341 Sokak Gençlik Parkı batısında bulunan çocuk parkına ve Belediyece yapımı tamamlanan 2 köprüye isim verilmesi talebi, Hacıbektaşlı Mahallesi Hacıbektaşlı Caddesi No:330 adresinde bulunan Halk Ekmek Fabrikasının 10 yıllığına ve bedelsiz olarak, sermayesinin tamamı Salihli Belediyesine ait Bizim Salihli Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine tahsis edilmesi ve tahsis işleminin yürütülmesi ile ilgili her türlü yetkinin Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya verilmesi hususunu görüşüp karara bağladı.