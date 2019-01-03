Salihli'nin 25 milyonluk yağmur suyu yatırımında sona doğru

25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen 29 kilometrelik yağmur suyu hattı tamamlandığında yağışlı havalarda yaşanan taşkın manzaraları son bulacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde yaşanan yağmur suyu sıkıntılarına son vermek için yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçe merkezindeki hat döşeme işinde yüzde 70 seviyesine gelindi. Hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı noktalarda boy ızgara montajları yapılıyor. 25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen yatırımda toplamda 29 kilometre hat döşenecek. Yılların kanayan yarasını çözüme kavuşturacak olan proje tamamlandığında Salihli ilçe merkezinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın manzaraları son bulacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Yağışlı havaların Manisalılara sorun teşkil etmemesi için il genelinde önemli projeler hayata geçiriyoruz. İlçe merkezlerinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Salihli'deki işimiz planlı bir şekilde ilerliyor. Eskiden Salihli'de yollar adeta göle dönüyordu. Tarif edilemeyecek bir manzaraya maruz kalınıyordu. Bu durumu çözüme kavuşturmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, göreve geldiğinde hemen proje çalışmalarını başlatmıştı. O günden bugüne kat ettiğimiz yolda yüzde 70 seviyesine geldiğimiz çalışmamız sayesinde yılların derdi son bulacak. Hemşehrilerimizin altıyla üstüyle sağlıklı bir Manisa'da ikamet etmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.