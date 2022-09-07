Salihli'nin çöp sorunu çözüldü

Salihli'nin Gaffar Okkan Mahallesinde bulunan ve 50 yıldan fazla vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgenin çevreye yaydığı kötü kokular ve görüntü kirliliği, Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Durasıllı Mahallesine kurulan katı atık çöp aktarma istasyonu ile son buldu.

“Salihli'nin yıllardır çözülmeyen çöp sorununu Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile çözdük” diyen Başkan Kayda, “Artık Gaffar Okkan Mahallemizde bulunan vahşi çöp depolama alanına çöp dökülmeyecek. Salihli'de toplanan çöpler, Durasıllı Mahallemizdeki Büyükşehir Belediyemize ait şantiyede faaliyete geçen katı atık çöp aktarma istasyonundan tırlar ile Manisa Büyükşehir'in Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine götürülecek. Salihli'nin çöp sorununu çözüme kavuşturan katı atık çöp aktarma istasyonunun güzel şehrimize hayırlı olmasını diliyorum”