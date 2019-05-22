Salihli'nin dev adamları 2. Lig'e çok yakın

Muğla'da oynanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi final grubu maçlarına Yeşilyurt mağlubiyeti ile başlayan Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, bugün oynadığı maçta Volkan Aksoy Spor'u 69-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Volkan Aksoy Spor karşısında, Yeşil-beyazlı ekipte Mehmet Demir 23, Mertcan Özen 20, Berkay Yunu 10, Çevik Çiftçi 9, Leventcan Koçak 4 ve Emir Apak 3 sayı ile oynadı.

Başantrenör Murat Öztürk yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, yarın Menteşe Spor Salonu'nda saat 14.15'de başlayacak olan maçta rakibi Başkent Yenişehir'i yenerse adını 2.Lige yazdırma başarısı gösterecek.

Volkan Aksoy Spor'u yenerek çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başantrenör Murat Öztürk, “Yarın oynayacağımız maçta da Başkent Yenişehir'i yenerek, 2.Lige çıkıp, bize inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Muğla'da oynanan final grubu çeyrek final müsabaka programı ise şu şekilde: İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ankara Kayı Gençlik (12.00), Başkent Yenişehir - Salihli Belediye (14.15), Çorlu Belediyesi - Anadolu Basket (16.30), Yeşilyurt - Ege Üniversitesi (18.45)

Maçlar ise Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak.