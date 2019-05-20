Salihli'nin devleri final grubuna galibiyetle başlamak istiyor

Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, yarın oynayacağı maçta rakibi Yeşilyurt'u yenerek final grubu maçlarına, galibiyetli başlangıç yapmak istiyor.

Bölgesel Basketbol Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle adını Muğla'da oynanacak olan final grubuna yazdıran Baş Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, ilk maçında yarın Yeşilyurt ile karşılaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda saat 18.45'de başlayacak olan maçta yeşil-beyazlı ekip rakibini yenerek, final grubuna galibiyetli başlangıç yapmak istiyor. D Grubu'nda mücadele edeceklerini belirten Baş Antrenör Murat Öztürk, grupta Volkan Aksoy Spor ve Yeşilyurt'un yer aldığını söyledi. Final grubu maçlarına Yeşilyurt maçı ile başlayacaklarını belirten Öztürk, “Rakibimizi yenerek galibiyet ile başlangıç yapmak istiyoruz. Takım olarak buna kenetlendik. Oyuncularıma güveniyorum, hep birlikte 2.Lig biletini Muğla'da alacağız” diye konuştu.