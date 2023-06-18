Salihli'nin futboldaki sultanları, adım adım 2. Lig'e yürüyor

Nevşehir'de oynanan çeyrek final maçında rakibi Muş Yağmur Spor'u 5-1'lık galibiyetle geçen Manisa'nın Salihli ilçesinin futboldaki sultanları Öz Gençlerbirliği, adım adım 2. Lig'e yürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Antrenörler Mehmet Ali Karaaslan, Tacettin Arslan ve Sezer Kanatlar yönetimindeki Salihli Öz Gençlerbirliği, ligi 2. sırada tamamlayıp, 2. Lig'e yükselme play-off biletini kaptı.

Rakibini saf dışı bıraktı

TFF Kadınlar 3. Lig play-off çeyrek finallerinde Nevşehir Ürgüp İlçe Çim Sahası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Salihli'nin tek kadın futbol takımı Öz Gençlerbirliği, rakibi Muş Yağmur Spor'u 5-1 yendi. Öz Gençlerbirliği aldığı bu farklı galibiyet ile adını yarı finallere yazdırdı. Salihli Öz Gençlerbirliği yarı final maçında 20 Haziran Salı günü Karabük Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Salihli'nin futboldaki sultanları bu maçı da kazandığı taktirde adını finallere yazdıracak.

"Hedefimiz 2.Lige yükselmek"

Salı günü Karabük Gençlerbirliği karşısında finale çıkma mücadelesi vereceklerini belirten Salihli Öz Gençlerbirliği Antrenörü Mehmet Ali Karaaslan, "Salihli'nin tek kadın futbol takımı Öz Gençlerbirliği olarak bir hedefimiz var. Bu da önce yarı final ve final maçlarında rakiplerimizi yenerek, 2. Lige yükselmektir" dedi.