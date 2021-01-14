Salihli'nin geleceğine yatırım

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, doğalgazın Salihli'ye ve Salihli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) gelmesi için çok büyük emek verdiklerini belirterek, “İnandık, çalıştık ve başardık. Salihli'miz doğalgaza kavuştu.” dedi.

Salihli'ye doğalgaz getirilmesi için uzun yıllar mücadele ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, geçen yıl düzenlenen doğalgaz meşale yakma töreniyle birlikte çekilen bütün sıkıntıları unutarak büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Salihli için hayati önem taşıyan doğalgazın ilçeye getirilmesi noktasında başlattıkları çalışmaların sonuca ulaştığını vurgulayan Başkan Kayda, "Şehrimizin büyümesi ve gelişmesi için doğalgaz mutlaka Salihli'ye gelmeliydi. Doğalgaz, Salihli'de sanayimizin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. İlçemizde görülen hava kirliliğinin önlenerek insanlarımızın temiz ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmaları noktasında doğalgazın Salihli'ye bir an önce gelmesi için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, inandık, çok çalıştık ve başardık.” dedi.

“7 bin 500 aboneye ulaştı”

2009 ve 2014 yıllarında gerçekleşen yerel seçimlerde doğalgazı Salihli'ye getirme sözü verdiğini anlatan Başkan Kayda, “Verdiğimiz çabalar sonuca ulaştı ve ilçemize doğalgazı getirdik.” dedi. 22 Ekim 2016'da 20 binden fazla nüfusa sahip olan yerlerin Bakanlar Kurulu kararıyla doğalgaz kapsamına alındığını kaydeden Başkan Kayda, “21 Kasım 2016'da Belediye Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırarak yetki aldım ve 24 Kasım 2016'da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye doğalgaz dosyamızı teslim ettim. Sayın Genel Başkanımız da konuyu gündemine aldı. 22 Aralık 2016'da Salihli'miz doğalgaz kapsamına alındı. AKSA Manisa Doğalgaz ile hemen protokol imzaladık ve çalışmalara başladık. İlçe merkezi ve OSB olmak üzere AKSA tarafından toplamda 145 kilometrelik doğalgaz şebeke hattı çekildi. Şu anda 22 bin 500 konuta doğalgaz verebilecek durumdayız ve şehrimizde 7 bin abone evlerinde doğalgaz kullanıyor” diye konuştu.

“Salihli'mizin geleceğine yatırım yaptık”

10 bin abonenin de jeotermal kullandığı Salihli'de temiz enerjinin hızla yayıldığını anlatan Başkan Kayda, “Salihli OSB Müteşebbis Heyet'ten doğalgazın gelmesi için yetki aldık ve alt yapı çalışmaları başladı. OSB güzergahındaki tüm işletmeler ve fabrikalar da doğalgazdan faydalanacak. AKSA Manisa Doğalgaz tarafından Salihli OSB'de başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları 2020 yılında tamamlandı. Salihli'miz nihayet temiz enerjiye kavuştu. Çünkü biz, Salihli'mizin geleceğine yatırım yaptık. Doğalgazın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, bakanlarımıza ve Manisa milletvekillerimize tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Doğalgaz, Salihli'mize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.