İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli'nin genç sultanları finale yürüyor

Salihli Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.

Salihli Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yarı Final Grup Müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak finale adım adım yaklaşıyor.


Antrenör Hasan Gören, yardımcı antrenörler Mutlu Kılıç ve Hüseyin Kurt yönetiminde yarı final müsabakalarındaki ilk maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başaran Genç Sultanlar, bugün oynanan karşılaşmada Yalova Çiftlikköyspor'u 3-1 yenerek 2.galibiyetini aldı. Yarın THY ile karşılaşacak olan Genç Sultanlar, bu maçı kazanması halinde Türkiye Final Grubuna gitmeye hak kazanacak.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sultanlara final yolunda başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.