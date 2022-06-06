Salihli'nin iyilik melekleri

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ulaştırdıkları yardımlarla kalplere dokunuyor.

Salihli'deki Şahin Şen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hayata geçirdiği projelerle ihtiyacı bulunan ailelere yardım eli uzatıyor.

Danışman öğretmen Pınar Aslan, öğrenciler Birgül Özer, Gizemsu Dağlioğlu öncülüğünde “Bayramda Mutsuz Çocuk Kalmasın Diye” çocukları hediyelerle sevindirilirken, Danışman Öğretmen Pınar Aslan, öğrenciler Ceylan Çeşmecik, Hatice Temurtaş ve Arzuhan Aslan öncülüğünde “Bir Kıyafet Bin Mutluluk" projesi ile de ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuyorlar.

Danışman Öğretmen Meltem Yaşar, öğrenciler Betül Adıgüzel, Hacer Huda Akboga, Melike Erkan öncülüğünde “Dilden Gönüle”, Danışman Öğretmen Meltem Yaşar, öğrenciler Zeynep Ecirli, Rabia Tari, Melike Arslan öncülüğünde “7'den 70'e Uzanan El" projesi ile kalplere dokunuyor.

Öğrenciler, hayata geçirdikleri projelerle toplumda yardımlaşma duygusunun artmasına vesile olduklarını söyledi.