Salihli'nin küçük sultanları dört dörtlük

Antrenörler Mutlu Kılıç, Hasan Gören ve Hüseyin Kurt yönetimindeki Salihli Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, Uşak'ta oynanan grup müsabakalarında rakiplerini set vermeden yenerek adını Türkiye finallerine yazdırdı. Salihli'nin küçük sultanları 5-15 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'deki Türkiye finallerinde de aynı başarıyı gösterip, Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Salihli Belediyespor olarak Manisa'yı Türkiye finallerinde temsil edeceklerini belirten Antrenörler Kılıç, Gören ve Kurt, hedeflerinin Türkiye şampiyonluk kupasını ilçeye getirmek olduğunu dile getirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da midi kızlara Türkiye finallerinde başarılar diledi.