Salihli'nin kurtuluş günü festival havasında kutlanacak

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü festival havasında kutlanacak.

5 Eylül programı öncesi Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve oda başkanları bir araya geldi. Salihli Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantı sonrası bilgi veren Kaymakam Kılıç, “Bugün belediye başkanımız ve oda başkanlarımızla yaptığımız toplantı sonrası Salihli'nin de kurtuluşuna denk gelen 4-5 Eylül tarihlerinde kuru üzümü, Lidya Sardes paranın icadını esas alan bir festival-etkinlik düzenleme kararı aldık. Bu tür etkinliklerin hem ilçemizin tanıtılması hem de ekonomik anlamda getiriler ve birlikteliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu konu ile ilgili görüşleri olan vatandaşlarımızdan öneriler bekliyoruz” dedi.