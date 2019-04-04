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Salihli'nin potadaki hedefi 2. Lig

Salihli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda 2.

Lige yükselmeyi hedefliyor.


Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında Cumartesi günü deplasmanda Ege Üniversitesinin konuğu olacak. Baş Antrenör Murat Öztürk, Ege Üniversitesi'ni yenerek, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Salihli'yi basketbolda heyecan yaşatmak istediklerini vurgu yapan Öztürk, basketbol severleri güzel bir Salihli Belediyespor izlettireceklerini dile getirdi. Yeni transferlerle kadroyu güçlendirdiklerini belirten Öztürk, ligde Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Söke Basket ve Uşak Belediyespor ile mücadele edeceklerini belirtti. Öztürk, hedeflerinin ise hem ligde hem final gruplarında başarılı sonuçlar elde edip, Salihli'nin adını 2. Lige yazdırmak istediklerini ifade etti.

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