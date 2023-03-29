Salihli'nin projeleri görüşüldü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'i makamında ağırladı. Başkan Kayda'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, MASKİ Genel Müdürlüğünün ilçede tamamladığı ve sürdürdüğü çalışmalar ile planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Diğer tüm ilçelerimizde olduğu gibi Salihli ilçemizde de alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken Salihli Belediye Başkanımız Sayın Zeki Kayda'yla da koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları hedefinde yatırımlarımız devam edecek” dedi.

“Salihlimiz de Büyükşehirimiz ile büyüyor”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da ilçelerinde birbirinden önemli projelere imza atıldığını belirterek, “İlçemizin altyapı ihtiyacı noktasında MASKİ Genel Müdürlüğünün önemli yatırımları oldu. Milliyetçi Hareket Partimizin Üretken Belediyecilik anlayışını en güzel şekilde ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e yaptığı yatırımlar için teşekkür ederim. Salihlimiz de Büyükşehirimiz ile büyüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcımız Erman Aydınyer ve ekibi ile de yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.