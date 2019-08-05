Salihli'nin sorunları bir bir çözülüyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'i makamında ağırladı. Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulurken, Belediye Başkanı Kayda, MASKİ'nin Salihli'deki birçok sıkıntıya son verdiğini söyledi.

Manisa'nın her noktasını daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalıştıklarını vurgu yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Salihli ilçemizde özellikle yağmur suyu hattı çalışmamız başta olmak üzere içme suyu ve kanalizasyon anlamında önemli yatırımları hayata geçirdik. Amacımız, Manisa'nın her noktasını daha yaşanabilir bir yer haline getirmektir” dedi.

“Birçok sıkıntımıza son verildi”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ'nin, ilçede yaptığı çalışmalarla birçok sorunu ortadan kaldırdığını söyleyerek, “İlçemiz Manisa'nın en büyük ilçeleri arasında yer alıyor. Yapılan yatırımlarla yıllardır bekleyen sorunlar çözüme kavuşturuluyor. İlçemizin altyapı anlamındaki en büyük sıkıntılarına birer birer son veriliyor” dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'in Başkan Kayda'ya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, MASKİ İlçe Şefi Nilhan Kılınç, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya ve MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu da yer aldı.