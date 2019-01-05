Salihli'nin sultanları 2.yarıya Sarıyer deplasmanında başlıyor

yarının ilk haftasında deplasmanda lider Sarıyer Belediyespor'un konuğu olacak.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda ilk devreyi 11 puanla 10.sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, ikinci yarıyı yarın deplasmanda konuk olacağı İstanbul ekiplerinden lider Sarıyer Belediyespor maçı ile açacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 17.00'da başlayacak. Ligin ilk yarısında Salihli'de oynanan karşılaşmayı ise Sarıyer Belediyespor 3 - 0 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi Sarıyer Belediyespor 34 puanla lider durumda bulunurken, Yeşil-beyazlı ekip ise 11 puanla 10. sırada bulunuyor.

Öte yandan 2. yarının ilk haftasında Küçükyalı Yelkenspor - Karşıyaka, Büyükçekmece Voleybol Akademi - Mehmet Erdem Marmara Akademi, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt - İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rota Koleji - Bahçelievler Voleybol, Sakarya Gelişimspor - Özateş maçları oynanacak.