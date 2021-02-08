İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli'nin sultanları 3 maç sonra kazandı

Voleybol 2.

Ligin 18. haftasında sahasında Akhisargücü'nün 3-0 mağlup eden Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.


Türkiye Kadınlar Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, Ligin 18. haftasında Manisa derbisinde Akhisargücüspor ile karşılaştı.


Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan ve tüm setlerde ezici bir şekilde üstünlük kuran Salihli'nin Sultanları, 1.seti 25-13, 2. seti 25-17, 3. seti ise 25-10 alarak maçı set vermeden 3-0 kazandı ve salondan galip ayrılan taraf oldu.


Üç maç sonra kazanan Yeşil-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetle grupta 29 puana yükselirken, Akhisargücü Spor ise 23 puanda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.