Salihli'nin sultanları Büyükçekmece'ye yenildi

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol Akademi'ye 3-1 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor 12. hafta maçında İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan ev sahibi Salihli Belediyespor ilk seti 25 -15 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci seti 22-25, üçüncü seti 21-25 ve son seti 12-25 skorlarla alan konuk ekip Büyükçekmece Voleybol Akademi, salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Aldığı mağlubiyetle Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Büyükçekmece ise puanını 24' e yükseltti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile voleybol severler izledi.