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Salihli'nin sultanları devreyi galibiyetle kapattı

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı maçta Edirnespor’u 3-1 yenerek sezonun ilk devresini galibiyetle kapattı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı maçta Edirnespor'u 3-1 yenerek sezonun ilk devresini galibiyetle kapattı. Salihli'nin sultanları, ilk yarıda topladığı 18 puanla grubu 5. sırada tamamladı.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 2.Grup'ta alt yapı oyuncularıyla mücadele eden Salihli Belediyespor, Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde başarılı sonuçlar alarak göz doldurdu. Salihli'nin sultanları, grupta oynadığı 9. maçta dördü deplasmanda olmak üzere 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak devreyi 5. sırada tamamladı.


Salihli Belediyespor, ligin 11. hafta maçında Edirnespor ile karşılaştı. Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli'nin sultanları, ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kazandı. Üçüncü seti ev sahibi Edirnespor 25-20 alınca maçta durum 1-2 oldu. Dördüncü seti 25-15 kazanan yeşil-beyazlılar, maçı 3-1 alarak salondan 3 puanla ayrıldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle 18 puana yükselerek grubu 5. sırada bitirirken Edirnespor ise 9 puanda kaldı. 29 Aralık'ta başlayacak olan ligin ikinci devresinin açılış maçında Salihli Belediyespor, Bursa deplasmanında İnegöl Voleybol ile karşılaşacak.

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