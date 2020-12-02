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Salihli'nin sultanları erteleme maçını kaybetti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği erteleme maçında Denizli Merkez Efendi Belediyespor’a 3-1 yenildi.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği erteleme maçında Denizli Merkez Efendi Belediyespor'a 3-1 yenildi.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, seyircisiz oynanan gruptaki erteleme maçında evinde Denizli Merkez Efendi Belediyespor ile karşılaştı.


Atatürk Spor Salonunda oynanan erteleme maçının ilk setini kazanan Salihli'nin Sultanları, diğer setler de üstünlüğünü koruyamadı ve Denizli Merkez Efendi Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.


Aldığı mağlubiyetle Salihli Belediyespor 14 puanda kalırken, Denizli Merkez Efendi Belediyespor ise puanını 13'e yükseltti.

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