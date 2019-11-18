Salihli'nin sultanları evinde kaybetmiyor

Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisini Gölcük İhsaniyespor karşısında da sürdürerek müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Lig 2. grupta 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli'nin Sultanları, gruptaki 7. hafta maçında Gölcük İhsaniyespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta, setlerde 25-18, 25-16 ve 25-22 üstünlük sağlayan Yeşil-beyazlılar, maçı 3-0 kazanarak salondan 3 puanla ayrıldı.

Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle 12 puana yükselirken Gölcük İhsaniyespor ise 6 puanda kaldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Bursa deplasmanında Nova Gençlik ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa ile taraftarlar izledi.