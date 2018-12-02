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Salihli'nin sultanları evinde kaybetti:1-3

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Karşıyaka’ya 3-1 yenildi.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Karşıyaka'ya 3-1 yenildi.


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor 10. hafta maçında Karşıyaka ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini 25 -22 alan Karşıyaka maçta durumu 1-0 yaptı. İkinci seti 25-22 yeşil beyazlı ekip alınca maça denge geldi ve durum 1-1 oldu. 3'ncü ve 4'üncü setleri 25-20, 25-13'lük skorlarla alan konuk ekip Karşıyaka, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.


Aldığı mağlubiyetle Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Karşıyaka ise puanını 21'e yükseltti.


Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Salihli Belediyespor Kulübü yöneticisi Orçun Semizler ve voleybol severler izledi.

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