Salihli'nin sultanları ilk yarıyı lider tamamladı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Turgutlu Belediyespor'u set vermeden 3-0 yenerek ilk yarıyı lider tamamladı. Salihli'nin Sultanları, üst üste 7. galibiyetini alarak 19 puanla grup liderliğini korudu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. grupta antrenör Hasan Gören yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ilk yarının son maçında Turgutlu Belediyespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Salihli'nin sultanları, taraftarlarının desteğiyle setleri 25-19, 25-20 ve 25-16 alarak rakibi Turgutlu Belediyespor'u set vermeden 3-0 yendi. Yeşil-beyazlılar, aldığı bu galibiyetle 19 puana yükselerek ilk yarıyı lider bitirdi.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve taraftarlar izledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediyespor'u yenerek ligde yedinci galibiyetini alarak ilk yarıyı lider tamamlayan Salihli Belediyespor'un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.