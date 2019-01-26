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Salihli'nin sultanları Yeşilyurt'tan set alamadı

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, konuk ettiği Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt’a 3-0 mağlup oldu.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, konuk ettiği Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu.


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden ve kümede kalma mücadelesi veren Salihli Belediyespor, ligin 17. haftasında evinde İstanbul ekiplerinden Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlı ekip rakibine karşı bir üstünlük sağlayamayınca ilk seti 15-25, ikinci seti 20-25 ve üçüncü seti 16-25 rakibi Yeşilyurt'a verdi ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt ise puanını 37'ye yükseltti.


Karşılaşmayı ise Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve sporseverler izledi.

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