Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da oynadığı ikinci yarının ilk maçında İnegöl Voleybol'u set vermeden 3-0 yenerek devreye galibiyetle başladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2.grupta mücadele eden Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetimindeki Salihli Belediyespor, Bursa'da kazanarak deplasmandaki 5. galibiyetini aldı. Salihli Belediyespor, ligin 12. hafta maçında deplasmanda İnegöl Voleybol ile karşılaştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli'nin Sultanları, ilk seti 25-13, ikinci seti 25-14 ve son seti de 25-19 alarak maçı set vermeden 3-0 kazandı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle 21 puana yükselirken İnegöl Voleybol ise 1 puanda kaldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta evinde Manisa Ata Okul Spor ile karşılaşacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bursa deplasmanında kazanarak ikinci devreye galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor'un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.