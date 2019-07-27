Salihli'nin tanıtım elçileri sertifikalarını aldı

UNESCO tarafından Kula Jeoparkı ile birlikte Dünya Jeopark Ağı kapsamına alınan Salihli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini ilçeye gelen ziyaretçilere tanıtılması amacıyla açılan Alan Kılavuzluk Kursu Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Salihli Belediyesi tarafından açılan kursu tamamlayan Salihli'nin tanıtım elçilerine, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından sertifikaları dağıtıldı. Kula-Salihli Jeoparkı Alan Kılavuzluk Sorumlusu Eğitmeni Ali Karataş tarafından verilen 54 saatlik eğitimin sonunda belgelerini alan kursiyerler, kursun açılmasına destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “ Benim en çok önemsediğim konulardan birisi jeoparktı. Yol yapıyorsunuz, alt yapı yapıyorsunuz, rutin belediye çalışmaları yapıyorsunuz ancak bir şehrin zenginliğini, kültürünü ve geçmişte yaşadıklarını günümüze taşımak, gençlerimize ve çocuklarımıza bunu bir miras olarak bırakmak çok önemli bir duruştur. Bu noktada jeoparkı çok önemsedik. Başlangıçta Salihli jeopark alanı içerisinde değildi. Kula jeoparkının bir uzantısı olarak gözüküyordu. Şimdi ise Kula-Salihli Jeoparkı olarak anılması bizim için çok önemli bir başarı. Salihli'mizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini sizler dışarıdan gelecek turistlere anlatarak tanıtacaksınız. Bu konuda sizlere büyük bir yük ve emek düşüyor. Şimdiden sizleri tebrik ediyor, alan kılavuzu olarak her birinize kolaylıklar diliyorum” dedi.