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Salihli'nin Turan Caddesine park yasağı getirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla Turan Caddesi üzerinde araçların duraklama yapması ve park etmesi yasaklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla Turan Caddesi üzerinde araçların duraklama yapması ve park etmesi yasaklandı.


Manisa'nın Salihli ilçesinde Turan Caddesi üzerinde park yapma yasağı getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından getirilen park yasağı sonrası park yasağının başladığı Turan Caddesi'nde, herhangi bir cezaya maruz kalmamaları amacıyla vatandaşlar ve esnaf Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince bilgilendirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş ve İlçe Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleriyle birlikte caddede incelemelerde bulunarak esnaflara bilgi verdi.

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