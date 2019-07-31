Salihlispor'un eski günlerine dönmesi için kenetlendiler

17 yıl profesyonel liglerde mücadele eden ancak uzun zamandır amatör liglerde yer alan Salihlispor'un yeniden eski günlerine dönmesi için Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda öncülüğünde bir araya gelen kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, antrenörler ve futbolcular yeşil-beyaz takımı ayağa kaldırmak amacıyla ilk adımı attı.

Bizim Ev Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'de futbola gönül veren tüm spor camiasına destek çağrısında bulunarak, “Özlenen Salihlispor için çalışmalara başladık, hep birlikte başaracağız” dedi.

Salihli'de sporun ve özellikle futbolun çok sevildiğine dikkat çeken Başkan Kayda, 17 yıl profesyonel ligde mücadele eden Yeni Salihlispor efsanesinin ilçeye yaşattığı altın yılların herkes tarafından çok iyi hatırlandığını dile getirdi. Göreve geldiği günden itibaren Salihlispor için çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Kayda, “Salihli'mizdeki tesisleşmeyi başka hiçbir yerde göremezsiniz. İlçemizde 17 amatör takımımız var ancak profesyonel liglerde mücadele eden bir kulübümüz yok. Salihli, geçmişte futbolcu ve antrenör yetiştiren bir şehir iken şimdi bu özelliğini kaybetti. Yeşil-beyaz efsanesinin Salihli'de yeniden canlanması için şimdi herkesin elini taşın altına koyma vaktidir” dedi.

"Birlikte başaracağız"

Salihli'de futbolu seven tüm spor camiasına birliktelik çağrısında bulunan Başkan Kayda, “Bu iş sadece belediyenin değil profesyonellerin ve spor adamlarının işidir. Biz sadece Salihli Belediyesi olarak sporda ilerleyemiyoruz. 17 yıl önce bu iş kısıtlı imkanlara rağmen başarılmış şimdi bizim de kenetlenerek bu kısır döngüye son verme zamanıdır. İster Salihlispor'un ismini değiştirelim ister şirket kurup hep birlikte yönetimi oluşturalım. Bu takım hepimizin takımıdır. Salihli Belediyesi olarak bu takıma maddi ve ayni yardım vermeye her zaman hazırım. Kaybedecek vaktimiz yok, zaman gönlümüzü ve emeğimizi ortaya koyma zamanıdır” diye konuştu.

“Sizlerin yanındayız”

Futbolun bir sektör haline geldiğini belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, “Salihli, köklü bir futbol geçmişine sahip bir şehir. Akıllarda hep Yeni Salihlispor ismi yer almaktadır. Salihli'nin sporda yeniden söz sahibi olması için ilçe kaymakamlığı olarak sizlerin yanındayız” dedi.

Toplantıda söz alan kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler ve antrenörler ile futbolcular da Salihlispor'un yeniden eski günlerine dönmesi amacıyla neler yapılabileceği konusunda görüşlerini dile getirdi.

Spor camiasının önde gelenleri katıldı

Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sercan Akarsu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Metin Durmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediyespor Kulübü Başkanı Rasim Paşa, belediye meclis üyeleri, amatör spor kulüp başkanları ile spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.