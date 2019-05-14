Salihlispor'un minikleri İzmir'de şampiyon oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinin son günlerde altyapısıyla dikkat çeken takımı Salihlispor, İzmir'de düzenlenen Pınarbaşı Cup Futbol Turnuvası U12 kategorisinde namağlup şampiyon olmayı başardı.

Salihlispor U12 Takımı, Türkiye'nin minikler kategorisindeki en önemli turnuvalarından biri olan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen İzmir Pınarbaşı Cup Minikler Turnuvası'na katıldı. Turnuvada Ege Bölgesi'nde yer alan 40 profesyonel ve amatör takımın U10, U11 ve U12 futbolcuları yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. Turnuvanın U12 kategorisinin finalinde Manisa derbisi heyecanı yaşandı. Salihlispor normal süresi 0-0 biten maçta Yunusemre Belediyespor'u penaltılarda 4-3 mağlup ederek, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva hakkında konuşan Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, "Lig usulü oynanan turnuvada 6 tane grup maçı, 4 tanede eleme (son 16, çeyrek final, yarı final ve final) maçı olmak üzere 10 tane maç oynadık. 7 galibiyet, 3 beraberlik alan takımımız attığı 24 gole karşılık kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu büyük başarı için oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla ne kadar övünsem azdır aslanlarımla gurur duyuyorum. Yaklaşık 2 ay süren Pınarbaşı Cup oyuncularımızın gelişimi adına müthiş verimli geçti. Oyuncularımız turnuva maçlarının devam ettiği bu 2 aylık sürede Altınordu'nun kendi tesislerinde düzenlediği 'Altınordu Felsefe Kardeşliği' futbol turnuvasında şampiyon olurken, kulüp oyuncularımızdan kurulu pilot okulumuz Salihli 50. Yıl Orta Okulu ile il ikincisi olmayı başardılar. Manisa ASKF Ligi'nde de finale çıkan U12 takımımız mayıs ayı sonunda Akhisarspor ile şampiyonluk maçı oynayacak. 3 yıl önce başlattığımız projenin altın jenerasyonu olan U12 takımımız bu sezon oynadığı 32 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 3 yıl önce başlattığımız proje meyvelerini vermeye başladı. Bir çok oyuncumuz profesyonel takımların takibi altında. Sezon başında iki oyuncumuz Altınordu'ya transfer olurken, bir oyuncumuz da Manisa Büyükşehir Belediye Spor'a transfer oldu” dedi.