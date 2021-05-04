Salihli'ye 8 derslikli anaokulu yapılacak

Manisa'nın Salihli ilçesinde devlet-hayırsever iş birliği ile yapımı gerçekleştirilecek olan 8 derslikli “Fatma-Akif Ceylan Anaokulu Yapımı İş Birliği Protokolü” Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımı ile imzalandı.

2021 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı kapsamında, Salihli Cumhuriyet Mahallesinde yapılması planlanan 8 derslikli anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 10 bin metrekare arsa üzerine devlet-hayırsever iş birliği ile yapılacak. Hayırseverin talebi üzerine "Fatma-Akif Ceylan Anaokulu" ismi verilecek olan anaokulu inşaatı protokol gereğince hayırsever Prof. Dr. Veli Kemal Ceylan tarafından yaptırılacak, kalan kısımlar ise Milli Eğitim Bakanlığınca tamamlanacak.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, hayırsever vatandaşa teşekkür ederken, pandemi sebebiyle törene katılamayan hayırsever Prof. Dr. Veli Kemal Ceylan'ın Vekili Avukat Mesut Ceylan da anaokulunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Anaokulunu Prof. Dr. Veli Kemal Ceylan'ın anne ve babası adına yaptırıyor olmasının anlamlı olduğunu söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, Manisa adına hayırsevere teşekkür dileklerini iletti. Manisa'da hayırseverler tarafından yapılacak olan bağışlara ilişkin bu hafta 3 protokol olduğunu belirten Vali Karadeniz “İmzalayacağımız bu ilk protokol ile Salihli'de müstakil bir anaokuluna kavuşmuş olacak. Bu önemli bir hizmet, çünkü eğitim-öğretim sürecimizde ilk aşama olan anasınıflarında alınan eğitim, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha sonraki eğitim aşamalarında belirleyici bir etkiye sahip. Bu durum eğitim bilimcilerinde vurguladığı bir husus. Böyle güzel bir hayır yaptıkları için hayırseverimize teşekkür ediyor, yapılan hayırların yerini bulmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Milli Eğitim Müdür V. Tufan Çelik, Salihli İlçe Millî Eğitim Müdürü İsa Dilek ve Hayırsever Prof. Dr. Veli Kemal Ceylan'ın Vekili Avukat Mesut Ceylan katıldı.