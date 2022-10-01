Salihli'ye kazandırılan yeni projeler, meclis üyelerine tanıtıldı

Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla ilçeye kazandırılan yeni projeler ve yatırımlar, düzenlenen bir geziyle belediye meclis üyelerine yerinde tanıtıldı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer'in ev sahipliği yaptığı tanıtım gezisine meclis üyeleri katıldı.

Salihli'ye kazandırılan hizmetlerin ve tesislerin tanıtım gezisinin ilk durağı, Kent Meydanı oldu. Burada yürütülen çalışmalar ve yapılan düzenlemeler hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu, meclis üyelerine bilgi verdi. Salihli Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokoller çerçevesinde hayırseverler tarafından yapımı üstlenilen Atatürk, Keli ve Dedetaşı Mahallelerinde inşaat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezleri incelendi. Meclis üyeleri, Salihli Belediyesi'nin kooperatif binası ve yer tahsisi yaparak ortağı olduğu S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurutma tesisini gezerek kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ve üyelerden bilgiler aldı.

Kurtuluş Mahallesi ile Kırveli, Gümüş, Dedetaşı ve Sarıpınar Mahallelerine hizmet verecek olan Kurtuluş ve Gümüşçayı Pazaryerlerini yerinde inceleyen meclis üyeleri, Gümüşçayı 1 ve 2 köprüleri ile Avar Caddesi ve Acısu Caddesinde yürütülen yol düzenleme çalışmalarını inceledi.

Halk Ekmek Fabrikasında da incelemelerde bulunan meclis üyelerine, Başkan Yardımcısı Sözer bilgi verdi. Meclis üyeleri son olarak Salihli'nin yeni sosyal yaşam alanı Türk Dünyası Parkında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.