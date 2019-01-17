Salihli'ye toplu konut müjdesi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin en gözde yerleri arasında gösterilen eski Cephanelik mevkiinde yer alan yaklaşık 180 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek sosyal konutlarla ilgili olarak hazırlanan İmar Plan Değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte birçok güzel projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, TOKİ ve Salihli Belediyesinin işbirliğinde Salihli'ye sosyal konut niteliğinde yeni yerleşim alanları kazandırılacağı müjdesini verdi. Salihli'de Cephanelik mevkinde bin 184 kişinin yeni bir sosyal alanına kavuşacağını ifade eden Başkan Kayda, “TOKİ işbirliğinde imar planlama çalışmalarını tamamladık. Orta ve üst gelir grubu ile düşük gelir sahibi insanlara yönelik toplu konut projesi kapsamında oluşturulacak yeni sosyal yaşam alanında 1.184 kişiye yerleşim imkanı sağlanacaktır. Atıl kalan ve çevre kirliliği açısından kötü bir görüntü oluşturan bu bölge, proje sayesinde eski görüntüsünden de kurtarılacak. Bu proje içerisinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu aile sağlığı merkezi, anaokulu ve ilkokul, cami, park, rekreasyon, meydan ve ticari alanlar yer alacaktır” diye konuştu.

Öte yandan, toplu konut projesinin yapılacağı eski Cephanelik mevkinde bölgenin sosyal yapısına ve yerleşim düzenine uygun bir şekilde arazinin fiziki şartlarına uyumlu olarak planlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.