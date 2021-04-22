Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Salihli'de, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Salihli'ye yapılması planlanan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını incelemek üzere Salihli'yi ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün'ün ve Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı'nın da eşlik ettiği ziyarette Yıldırım, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılacak olan planlamalar üzerine fikir alışverişinde bulunan ziyarette Başkan Kayda, Ertuğrul Yıldırım'a hediye takdim etti. Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılacak olan planlamalar hakkında bilgilendirmede bulundu.